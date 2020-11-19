ФОТО | Прощай, символ Ласнамяэ: бар "У Палыча" продается

На днях владелец бара "У Палыча" Татьяна сообщила, что продает право аренды легендарного заведения.
По словам владельца, она просто устала — бар работает уже 30 лет. Новый собственник, при желании, может оставить старое название. Мебель и остальные атрибуты тоже останутся. Цена — 45 000 евро.
"200 квадратных метров. Меняй концепцию и приходи работай. Остается все!" — написали в объявлении.
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