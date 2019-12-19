ФОТО | Природа преподнесла жителям Ласнамяэ подарок: на улицах к праздникам распустились цветы!(1)
На газонах рядом с ласнамяэскими многоэтажками радуют глаз распустившиеся в середине декабря цветы.
На газонах рядом с ласнамяэскими многоэтажками радуют глаз распустившиеся в середине декабря цветы.
Представленные нашим читателям фотографии сделаны пару дней назад на улице Паазику.
С помощью сотрудников Таллиннского ботанического сада мы выяснили, что же это за растения, которые решили порадовать жителей самого большого района столицы накануне предстоящих праздников.
"Речь идет о многолетней маргаритке (Bellis perennis), это эстонский садовый цветок, который быстро дичает. Растет на газонах, на опушках лесов, в парках и садах. Цветет растение с июня по сентябрь. Поздно осенью маргаритки цветут в случае, если нет снега и температура держится выше нуля", — пояснил методист научно-образовательного отдела Таллиннского ботанического сада Урмас Лаансоо.
"Многолетняя маргаритка распространена в Эстонии практически повсеместно", — добавил он.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
РУСАДА не согласилось с санкциями WADA
Грета Тунберг попалась на вранье
Открыта вакансия разнорабочего на краю света за $126 000 в год
Ледовая трагедия: история любви красивейшей фигуристки XX века