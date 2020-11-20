ФОТО │ Премьера фильма "Анкета", рассказывающего о выпускниках Ласнамяэской гимназии, состоялась!

Изначально премьера была запланирована на весну, но из-за коронавируса это произошло только сейчас.

Режиссер Алена Суржикова сказала RusDelfi, что она уже успела получить от зрителей множество положительных и эмоциональных отзывов. Ознакомиться с лентой могут все желающие, поскольку 21 и 27 ноября она в рамках PÖFF будет представлена в Нарве и Йыхви, а в декабре выйдет на большие экраны по всей стране.



”Мне нравится результат, что бывает редко, — говорит Суржикова. — Я очень долго шлифовала этот фильм. В нем представлены все типы героев: хороший и плохой парень, мать и бизнес-леди… Думаю, многие узнают в этих людях себя”. По словам Алены, уговорить героев на съемку было довольно трудно. "Трех человек из пяти я уговаривала несколько лет, но в и итоге мне это удалось", — отмечает она.

Как мы писали ранее, "Анкета" — это документальный фильм, рассказывающий о судьбе выпускников Ласнамяэской гимназии. "Истории про людей, которые учились в одной из самых больших школ Таллинна, жили в самом большом спальном районе в очень одинаковых квартирах, играли в очень похожие игры", — характеризуют картину сами авторы.

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