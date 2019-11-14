14.11.2019, 16:38

ФОТО: Представители управы посетили Ласнамяэское механическое училище. Здесь можно выучиться даже на евросварщика!


EST
ФОТО: Представители управы посетили Ласнамяэское механическое училище. Здесь можно выучиться даже на евросварщика!
Lasnamäe linnaosavalitsus, Facebook

Представители Ласнамяэской районной управы посетили Таллиннское Ласнамяэское механическое училище.

"Знаете ли вы, что в Таллиннском Ласнамяэском механическом училище помимо уровневого обучения ведутся также дополнительные тренинги и, помимо всего прочего, есть возможность стать т.н. евросварщиком?", — сообщается на странице управы в Facebook.

Здесь есть все необходимое для освоения автодела, металлообработки, строительного дела и автоматики

Евросварщик — сварщик, прошедший аттестацию DIN EN ISO 9606-1.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: