ФОТО: Представители управы посетили Ласнамяэское механическое училище. Здесь можно выучиться даже на евросварщика!

"Знаете ли вы, что в Таллиннском Ласнамяэском механическом училище помимо уровневого обучения ведутся также дополнительные тренинги и, помимо всего прочего, есть возможность стать т.н. евросварщиком?", — сообщается на странице управы в Facebook.

Здесь есть все необходимое для освоения автодела, металлообработки, строительного дела и автоматики

Евросварщик — сварщик, прошедший аттестацию DIN EN ISO 9606-1.