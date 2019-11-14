14.11.2019, 16:38
ФОТО: Представители управы посетили Ласнамяэское механическое училище. Здесь можно выучиться даже на евросварщика!
Представители Ласнамяэской районной управы посетили Таллиннское Ласнамяэское механическое училище.
Представители Ласнамяэской районной управы посетили Таллиннское Ласнамяэское механическое училище.
"Знаете ли вы, что в Таллиннском Ласнамяэском механическом училище помимо уровневого обучения ведутся также дополнительные тренинги и, помимо всего прочего, есть возможность стать т.н. евросварщиком?", — сообщается на странице управы в Facebook.
Здесь есть все необходимое для освоения автодела, металлообработки, строительного дела и автоматики
Евросварщик — сварщик, прошедший аттестацию DIN EN ISO 9606-1.
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