ФОТО | Позорный случай в Ласнамяэ: владелец дегу отправил домашнего любимца в мусорный бак

Как написала зоозащитница и активист Эли Унга в группе Lasnamäe elanike teated, самку дегу обнаружил там бдительный сосед. Теперь животное временно находится под опекой еще одного неравнодушного человека.



Foto: Eli Unga



Женщина призывает владельцев домашних любимцев: если у вас пропало желание содержать животное, не отправляйте его в мусорное ведро! Свяжитесь с некоммерческой организацией MTÜ Väikeste Loomade Hädaabi и совместно вы найдете приемлемое решение.



Foto: Eli Unga



”В случае подобных находок не оставляйте их на произвол природы. Вы можете связаться со мной и мы поможем тем, кто сам помочь себе не в силах”, — сказала Унга RusDelfi.

