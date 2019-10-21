ФОТО | Позорный случай в Ласнамяэ: владелец дегу отправил домашнего любимца в мусорный бак

В Ласнамяэ произошел вчера печальный случай, когда хозяин дегу (кустарниковая белка, распространенная в основном в странах Южной Америки) решил избавиться от своего домашнего питомца и не нашел ничего лучшего, как отправить его на помойку.
Как написала зоозащитница и активист Эли Унга в группе Lasnamäe elanike teated, самку дегу обнаружил там бдительный сосед. Теперь животное временно находится под опекой еще одного неравнодушного человека.
Женщина призывает владельцев домашних любимцев: если у вас пропало желание содержать животное, не отправляйте его в мусорное ведро! Свяжитесь с некоммерческой организацией MTÜ Väikeste Loomade Hädaabi и совместно вы найдете приемлемое решение.
”В случае подобных находок не оставляйте их на произвол природы. Вы можете связаться со мной и мы поможем тем, кто сам помочь себе не в силах”, — сказала Унга RusDelfi.
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