21.10.2019, 10:17

ФОТО | Позорный случай в Ласнамяэ: владелец дегу отправил домашнего любимца в мусорный бак

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rus.delfi.ee
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ФОТО | Позорный случай в Ласнамяэ: владелец дегу отправил домашнего любимца в мусорный бак
Foto: Eli Unga

В Ласнамяэ произошел вчера печальный случай, когда хозяин дегу (кустарниковая белка, распространенная в основном в странах Южной Америки) решил избавиться от своего домашнего питомца и не нашел ничего лучшего, как отправить его на помойку.

Как написала зоозащитница и активист Эли Унга в группе Lasnamäe elanike teated, самку дегу обнаружил там бдительный сосед. Теперь животное временно находится под опекой еще одного неравнодушного человека.

Foto: Eli Unga


Женщина призывает владельцев домашних любимцев: если у вас пропало желание содержать животное, не отправляйте его в мусорное ведро! Свяжитесь с некоммерческой организацией MTÜ Väikeste Loomade Hädaabi и совместно вы найдете приемлемое решение.

Foto: Eli Unga


”В случае подобных находок не оставляйте их на произвол природы. Вы можете связаться со мной и мы поможем тем, кто сам помочь себе не в силах”, — сказала Унга RusDelfi.

Foto: Eli Unga
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