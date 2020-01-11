11.01.2020, 20:30

ФОТО: Парк Паэ станет зеленее. Осталось дождаться весны!

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ФОТО: Парк Паэ станет зеленее. Осталось дождаться весны!
Lasnamäe linnaosavalitsus

Конец 2019 года выдался необычайно тёплым, что позволило в декабре провести некоторые проектные работы по озеленению района, сообщает управа столичного района Ласнамяэ у себя на Facebook.

"Теперь восточную часть парка Паэ украшает 97 новых саженцев: 35 сосен обыкновенных, 5 лиственниц европейских, 38 рябин обыкновенных и 19 махровых вишен. Осталось дождаться весны, когда восстановят газон между посадками и все кругом зазеленеет".

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