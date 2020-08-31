ФОТО | Мост Варраку в Ласнамяэ открылся после ремонта
В понедельник, 31 августа, в 11:00 после реконструкции открылся для движения пересекающий Лаагна теэ мост Варраку.
В понедельник, 31 августа, в 11:00 после реконструкции открылся для движения пересекающий Лаагна теэ мост Варраку.
В ходе реконструкции были установлены новые опоры и приведены в порядок бетонные конструкции виадука. Старые бетонные ограждения заменены на металлический решеточный парапет, что позволяет улучшить обзор на перекрестках, расположенных по обеим сторонам моста. Отремонтировано дорожное полотно виадука и подъездных путей, построены тротуары.
На виадуке установлено светодиодное уличное освещение, по обеим сторонам моста появились пешеходные переходы с особым освещением. Для того чтобы улучшить возможности передвижения людей с нарушением зрения, на пешеходных переходах установлены рельефные тротуарные плиты.
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