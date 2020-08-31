ФОТО | Мост Варраку в Ласнамяэ открылся после ремонта

В ходе реконструкции были установлены новые опоры и приведены в порядок бетонные конструкции виадука. Старые бетонные ограждения заменены на металлический решеточный парапет, что позволяет улучшить обзор на перекрестках, расположенных по обеим сторонам моста. Отремонтировано дорожное полотно виадука и подъездных путей, построены тротуары.

На виадуке установлено светодиодное уличное освещение, по обеим сторонам моста появились пешеходные переходы с особым освещением. Для того чтобы улучшить возможности передвижения людей с нарушением зрения, на пешеходных переходах установлены рельефные тротуарные плиты.

Foto: Lasnamäe linnaosa valitsus