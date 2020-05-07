07.05.2020, 10:50

ФОТО | “Коронный” Последний звонок 2020! Выпускники таллиннской школы отмечают День детства в Zoom

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ФОТО | “Коронный” Последний звонок 2020! Выпускники таллиннской школы отмечают День детства в Zoom
День детства в 2020 году

“Коронный” Последний звонок 2020! — так назвали выпускники Ласнамяэской русской гимназии свою встречу в видеочате Zoom.

В этом году у 12-классников не было Последнего звонка и Дня детства — праздников в конце апреля, которые отмечают до государственных экзаменов. Как известно, в это время в Эстонии было введено чрезвычайное положение, которое продлится, скорее всего, до 18 мая. Разрешат ли школьникам отмечать выпускной — на 100% еще неизвестно, по данным на начало мая, они пропустят и этот праздник.

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