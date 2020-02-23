ФОТО: Керсти Кальюлайд провела в ласнамяэских школах урок граждановедения

В пятницу президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Таллиннскую гимназию Лаэнемере и Таллиннскую гимназию Куристику.
В обеих школах президент дала урок граждановедения и побеседовала с учениками.
"Всегда приятно видеть, что эстонская молодежь активная и не боится задавать вопросы!", — написала Кальюлайд у себя на Facebook.
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