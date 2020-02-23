23.02.2020, 09:55

ФОТО: Керсти Кальюлайд провела в ласнамяэских школах урок граждановедения

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President kaljulaid allkirjastamas pensionireformi vastu
Foto: Kretel Kuusk

В пятницу президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Таллиннскую гимназию Лаэнемере и Таллиннскую гимназию Куристику.

В обеих школах президент дала урок граждановедения и побеседовала с учениками.

"Всегда приятно видеть, что эстонская молодежь активная и не боится задавать вопросы!", — написала Кальюлайд у себя на Facebook.

Смотрите фото!

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