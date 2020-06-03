ФОТО и ВИДЕО: Вот это взрыв! Из-за вандализма на подстанции множество жителей Ласнамяэ остались без электричества

Elektrilevi занимается устранением неполадок и обещает восстановить электроснабжение при первой возможности.

Elektrilevi

”Надеемся восстановить ток не позднее полудня. Было повреждено оба кабеля питания подстанции. В месте, где воздушная линия переходит в кабель, произошло возгорание. На место были вызваны пожарные. Более детальную информацию мы передадим полиции”, — сообщил представитель Elektrilevi Харди Пуусепп.

По предварительным данным, речь идет об акте вандализма.

Сейчас на месте работают электрики. Elektrilevi надеется, что в течение нескольких часов электроснабжение будет восстановлено. Также предприятие приносит извинение клиентам за неудобства.

Elektrilevi

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