03.06.2020, 08:26

ФОТО и ВИДЕО: Вот это взрыв! Из-за вандализма на подстанции множество жителей Ласнамяэ остались без электричества

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дополнено в 10:09
EST

Сегодня в 03:51 в Таллинне на электроподстанции произошли неполадки, в связи с чем в районе Тяхесяю в Ласнамяэ без электричества осталось 5350 потребителей.

Elektrilevi занимается устранением неполадок и обещает восстановить электроснабжение при первой возможности.

Elektrilevi

”Надеемся восстановить ток не позднее полудня. Было повреждено оба кабеля питания подстанции. В месте, где воздушная линия переходит в кабель, произошло возгорание. На место были вызваны пожарные. Более детальную информацию мы передадим полиции”, — сообщил представитель Elektrilevi Харди Пуусепп.

По предварительным данным, речь идет об акте вандализма.

Сейчас на месте работают электрики. Elektrilevi надеется, что в течение нескольких часов электроснабжение будет восстановлено. Также предприятие приносит извинение клиентам за неудобства.

Elektrilevi

Смотрите видео, присланное нам читателем!

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