ФОТО и ВИДЕО: Вот это взрыв! Из-за вандализма на подстанции множество жителей Ласнамяэ остались без электричества

Сегодня в 03:51 в Таллинне на электроподстанции произошли неполадки, в связи с чем в районе Тяхесяю в Ласнамяэ без электричества осталось 5350 потребителей.
Elektrilevi занимается устранением неполадок и обещает восстановить электроснабжение при первой возможности.
”Надеемся восстановить ток не позднее полудня. Было повреждено оба кабеля питания подстанции. В месте, где воздушная линия переходит в кабель, произошло возгорание. На место были вызваны пожарные. Более детальную информацию мы передадим полиции”, — сообщил представитель Elektrilevi Харди Пуусепп.
По предварительным данным, речь идет об акте вандализма.
Сейчас на месте работают электрики. Elektrilevi надеется, что в течение нескольких часов электроснабжение будет восстановлено. Также предприятие приносит извинение клиентам за неудобства.
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