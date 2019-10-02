02.10.2019, 07:01

ФОТО и ВИДЕО: В Ласнамяэ водитель Bolt вылетел с проезжей части и перевернулся на крышу

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дополнено в 9:17
rus.delfi.ee
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1 октября в Ласнамяэ произошла авария, в результате которой водитель таксоплатформы Bolt потерял управление, затем машина выехала с проезжей части и перевернулась на крышу.

ДТП произошло примерно в 23:05 на Лаагна теэ, рядом с мостом Раадику. За рулем Škoda Superb находился 23-летний мужчина. Он потерял управление, затем машина выехала с проезжей части и перевернулась на крышу.

Водитель находился в машине один, его доставили в больницу. Точные детали дорожного происшествия устанавливаются.

Foto: Delfi lugeja
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