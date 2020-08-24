ФОТО И ВИДЕО | В Ласнамяэ открылась фотовыставка по итогам конкурса ”Зеленый балкон” района

”Наша цель в организации конкурса зеленых балконов — заставить людей задуматься о том, как они могут сделать свою среду обитания более зеленой. У большинства жителей Ласнамяэ нет собственного сада, но почти у всех есть балконы. Мы рады сообщить, что ласнамяэсцы приветствовали эту инициативу, и мы получили десятки и десятки фотографий с очень интересными оформлениями балконов. Мы надеемся, что у нас появится новая традиция и с каждым годом все больше и больше балконов нашего района будут цвести, и что искусство озеленения балконов будет постоянно развиваться”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

С 3 по 16 августа управа Ласнамяэ впервые провела конкурс, в ходе которого был выбран самый ”зеленый” балкон Ласнамяэ.

Признанные таллиннские садоводы-эксперты выбрали самые красивые балконы и лоджии в Ласнамяэ. В состав комиссии вошли директор парка Кадриорг Айна Ярве, ландшафтный архитектор Керсти Лоотус, заместитель директора Таллиннского ботанического сада Силья Конса, заместитель руководителя отдела городского хозяйства Ласнамяэ Диана Бухманн, заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Элена Сапп, и представитель садового центра Hortes Эви Хаав-Рееметс.

Всего было выбрано три победителя, а также 11 наиболее впечатливших жюри балконов, которые для участия в фотовыставке запечатлел профессиональный фотограф Рене Сууркаев. При определении победителей учитывались оригинальность и красочность оформления, многообразие цветов и растений, а также общий эстетический вид самого балкона.

Лучшим зеленым решением был признан балкон на улице Ууслинна, автором которого является Оксана Реутова. Второе и третье места заняли жительницы домов на улице Кихну и Муху — Наталья Каск и Оксана Благи. Кроме того, номинированы и отобраны были еще 11 работ — комплексное решение; съедобное украшение балкона; уход за растениями; стиль; сюрприз; роскошный балкон; украшение городского пространства; красота в простоте; балкон для всей семьи и терапевтический балкон.