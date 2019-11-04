04.11.2019, 17:30

ФОТО и ВИДЕО | В Ласнамяэ горят ангары. Под угрозой соседние здания и автомобили. Жителей района просят держать окна закрытыми

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Сегодня в 16:52 Спасательный департамент получил сообщение, что в Таллинне, в районе Ласнамяэ горят два ангара.

Пожар произошел по адресу Суур-Сыямяэ пыйк, 8, на месте происшествия находятся восемь машин спасателей, и работы по тушению начали в 17:07.

В ангарах пенопласт и пленка, сказал пресс-секретарь Спасательного департамента и добавил, что под угрозой находятся близлежащие здания и транспортные средства.

Как сообщается на странице Ласнамяэской районной управы в Facebook, в Ласнамяэ горит открытым огнем сортировочный центр по переработке отходов.

Из-за дыма Спасательный департамент просит людей в этом районе держать окна и двери закрытыми и избегать передвижения в районе Суур-Сыямяэ. Автомобильное движение также нарушено.



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