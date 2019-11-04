ФОТО и ВИДЕО | В Ласнамяэ горят ангары. Под угрозой соседние здания и автомобили. Жителей района просят держать окна закрытыми

Пожар произошел по адресу Суур-Сыямяэ пыйк, 8, на месте происшествия находятся восемь машин спасателей, и работы по тушению начали в 17:07.

В ангарах пенопласт и пленка, сказал пресс-секретарь Спасательного департамента и добавил, что под угрозой находятся близлежащие здания и транспортные средства.

Как сообщается на странице Ласнамяэской районной управы в Facebook, в Ласнамяэ горит открытым огнем сортировочный центр по переработке отходов.

Из-за дыма Спасательный департамент просит людей в этом районе держать окна и двери закрытыми и избегать передвижения в районе Суур-Сыямяэ. Автомобильное движение также нарушено.







