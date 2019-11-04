ФОТО и ВИДЕО | В Ласнамяэ горели ангары. Под угрозой были соседние здания и автомобили. Жителей района просили держать окна закрытыми

Пожар произошел по адресу Суур-Сыямяэ пыйк, 8, на месте происшествия находились восемь машин спасателей, и работы по тушению начали в 17:07.

Пожар локализовали в 19:02, в 20:15 еще шли дополнительные работы по тушению.

В ангарах были пенопласт и пленка, сказал пресс-секретарь Спасательного департамента и добавил, что под угрозой находились близлежащие здания и транспортные средства.

Как сообщалось на странице Ласнамяэской районной управы в Facebook, в Ласнамяэ горел открытым огнем сортировочный центр по переработке отходов.

Из-за дыма Спасательный департамент просил людей в этом районе держать окна и двери закрытыми и избегать передвижения в районе Суур-Сыямяэ. Автомобильное движение также было нарушено.







