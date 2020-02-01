01.02.2020, 14:30
ФОТО и ВИДЕО: В Ласнамяэ чествовали юбиляров
В пятницу по приглашению управы района Ласнамяэ в культурном центре Линдакиви собрались родившиеся зимой сениоры на совместный праздник.
В пятницу по приглашению управы района Ласнамяэ в культурном центре Линдакиви собрались родившиеся зимой сениоры на совместный праздник.
Как сообщает управа у себя на Facebook, для юбиляров выступил любимый актер и певец Эдуард Томан. От имени управы района приветствовала и поздравила юбиляров заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина.
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