ФОТО И ВИДЕО | В Ласнамяэ человек упал с балкона

Читатель Delfi прислал видео того, как медики оказывают помощь человеку во дворе жилого дома. По словам читателя, человек выпал из окна.
В полиции подтвердили Delfi, что человек действительно упал с балкона многоквартирного дома в Ласнамяэ.
К счастью, он выжил. Пострадавшего доставили в больницу.
Россия открывает свои границы. Но не для всех
В Бишкек прибыли кыргызстанцы из РФ. Они привезли лекарства
Назначенное наказание Кокорину и Мамаеву оставят в силе?
Хюлкенберг ждёт результатов теста на Covid19