ФОТО и ВИДЕО | Советский Facebook. Новый фильм расскажет о том, как сложились судьбы учеников одной из школ Ласнамяэ

”Фильм был задуман в 2013 году, снимать мы начали в 2015-м, а премьера должна была состояться в мае 2020-го, но все пошло не так. Может, и к лучшему. Есть время подумать и доделать все размеренно и не спеша”, — говорит Суржикова. Так, было решено потратить освободившееся время на то, чтобы усовершенствовать фильм и добавить в него анимацию.



Diafilm



У самой Алены о школе остались хорошие воспоминания: ”Для меня школа была местом тусовки, мне было весело учиться, у нас был хороший класс. Я особо не переживала из-за оценок, любила спорить с учителями. Все время рассказываю детям историю про уроки биологии, где я сидела на первой парте и где постоянно что-то происходило. Однажды одноклассник отвечал у доски про строение мозга рыбы, и я подсказала ему, но неверно. Я подсказала, что у рыбы нет мозга, у нее острый ум, и парень это повторил. Весь класс сильно смеялся. Помню, однажды на том же уроке у доски бегала мышь. В общем, было весело. Учителя были хорошие. Я все всегда воспринимала с юмором. Сейчас я понимаю, что со мной было непросто, так как мои дети теперь так же шутят надо мной”.



Что значит Ласнамяэ для героев фильма? ”Ласнамяэ нашего детства — это место, где все очень понятно и знакомо. Это наш единственный дом и наш родной район. Здесь проходили все самые важные события нашей жизни, прогулки с друзьями, школа, дом, спортивные секции, все было здесь. Теперь для меня это район моего детства и место, где до сих пор живут мои родители. Для кого-то этот район так и остался домом, а многие уехали и свили свои гнезда в Стокгольме и Париже, в Лондоне и Берлине”.

По словам Алены, коронакризис нанес по киноиндустрии сокрушительный удар. ”Вся индустрия кино очень сильно пострадала от вируса, а документальное кино всегда было "на отшибе" производства. Нам всегда дают меньше денег, чем на игровое или анимационное кино. Может, нам сейчас в каком-то смысле легче именно потому, что у нас и так жизнь все время полна трудностей?” — рассуждает она.

”Я очень переживаю за кинотеатры. Надеюсь, что их поддержат и государство, и люди. У эстонской публики не сильно развита привычка смотреть кино на платных платформах, и это, конечно, очень плохо для производителей кино и для всей индустрии. Были разные попытки создавать платформы, где есть платные онлайн-кинотеатры с эстонским кино, но люди смотрят бесплатный контент, которого много”.