ФОТО И ВИДЕО | Съехавший в кювет рейсовый автобус перекрыл движение на Лаагна теэ

На кадрах видно, что задняя часть автобуса съехала в кювет. По словам читателя, это случилось при попытке разворота.

"Там сегодня меняли организацию дорожного движения, и выезд из Ласнамяэ в сторону Питерского шоссе закрыли. Водители не знали как и куда ехать, и, видимо, автобус решил развернуться через разделительную полосу", — пишет читатель.

Delfi lugeja





Delfi lugeja