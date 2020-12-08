08.12.2020, 09:19
ФОТО И ВИДЕО | Съехавший в кювет рейсовый автобус перекрыл движение на Лаагна теэ(14)
Читатель Delfi прислал кадры того, как в конце Лаагна теэ в Ласнамяэ автобус частично перекрыл движение.
Читатель Delfi прислал кадры того, как в конце Лаагна теэ в Ласнамяэ автобус частично перекрыл движение.
На кадрах видно, что задняя часть автобуса съехала в кювет. По словам читателя, это случилось при попытке разворота.
"Там сегодня меняли организацию дорожного движения, и выезд из Ласнамяэ в сторону Питерского шоссе закрыли. Водители не знали как и куда ехать, и, видимо, автобус решил развернуться через разделительную полосу", — пишет читатель.
В полиции сообщили, что вызова на номер 112 не поступало и, значит, никто не пострадал, а к 10:00 движение на Лаагна теэ было восстановлено.
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