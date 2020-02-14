ФОТО И ВИДЕО | Праздник стропил: смотрите, как идет возведение ласнамяэского комплекса городского театра

Складской и производственный комплекс театра, расположенный по адресу Суур-Сыямяэ, 44D, будет готов в августе 2020 года. Это значит, что театр сможет готовить и хранить декорации для своих постановок в новом и уникальном помещении, где они пройдут весь путь от идеи до воплощения.

В производственном комплексе разместится также склад для хранения всевозможного реквизита, костюмов, декораций и мебели. Будет столярная мастерская и помещения для работы по металлу, малярный и покрасочный цеха, комната для изготовления бутафории, помещение для монтирования декораций. Кроме того, здесь запланирована и прачечная, в которой будут стирать театральные костюмы; технические помещения и гараж. Также предусмотрены помещения для персонала, комната для проведения собраний и т.д.

Возможности нового комплекса таковы, что собрать всю сцену смогут прямо на месте, а затем доставить ее целиком на улицу Лай, где находится Городской театр.

Здание строит Eston Ehitus OÜ, общая стоимость проекта составляет 3,9 млн евро.



