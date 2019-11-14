ФОТО И ВИДЕО: Одно из крупнейших производственных зданий в Ласнамяэ подвели под крышу

Исполнительный директор Mapri Ehitus Тармо Роос подтверждает, что строительство новой кухни Kulinaaria, которое началось этим летом, идет по плану, и благодаря постоянному общению с заказчиком по рабочим вопросам строительная фирма придерживается графика. ”Особого внимания нашей команды требует специальная часть здания, объем инженерно-технических систем, который больше обычного и который соответствует нынешним и будущим требованиям, предъявляемым к пищевой промышленности. Я убежден, что, когда производственный городок Kulinaaria площадью 8000 квадратных метров начнет работать, на прилавках появится много кулинарных сюрпризов”, — сказал исполнительный директор Mapri Ehitus.
Производство в строящемся здании Kulinaaria начнется в апреле следующего года. Сразу после налаживания производства будет реконструировано имеющееся здание. Строительством нового здания и реконструкцией имеющегося занимается фирма Mapri Ehitus OÜ. Новое производственное здание будет готово в апреле 2020 года, весь производственный комплекс будет обновлен к октябрю 2020 года.
Строительной командой Kulinaaria управляет Строитель 2017 года Валдо Рохтла, которому оказывает поддержку руководитель по проектам специальных работ Тийна Ыунмаа. Фирма Mapri Ehitus занималась строительством рынка Балтийского вокзала, Kolde Selver, Siidrikoda и многих других зданий, связанных с продажей и производством продуктов питания.
Основными клиентами Kulinaaria являются Selver, Tartu и Tallinna Kaubamaja, Olerex и Alexela.
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