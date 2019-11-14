ФОТО И ВИДЕО: Одно из крупнейших производственных зданий в Ласнамяэ подвели под крышу

Сегодня предприятие Kulanaaria празднует свое становление самым современным городком по производству продуктов питания в странах Балтии, организовав так называемый праздник стропил. Строящееся здание будет объединено с имеющимся производством, в результате чего производственные площади Kulinaaria вырастут до 8000 квадратных метров.

"Объемы производства Kulinaaria постоянно росли, и настало время строительства нового завода с лучшими технологиями. Парк оборудования Kulinaaria полностью обновляется с целью наращивания объемов производства и автоматизации производственных процессов на всем заводе. Удвоив площадь комплекса, мы сможем значительно увеличить наши производственные мощности и гибкость”, — сказал руководитель Kulinaaria OÜ Андрес Хейнвер.

”Среда нового производственного комплекса регулируется с лабораторной точностью. Благодаря пищевым технологиям высшего уровня и продуманным до мельчайших деталей инженеро-техническим системам мы сможем обеспечить более долгий срок хранения продуктов без добавления в них консервантов”, — добавил Андрес Хейнвер.