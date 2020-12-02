ФОТО и ВИДЕО | Неравнодушные люди помогли спасти жизнь единственному другу одинокой старушки из Ласнамяэ

Пожилая женщина с трудом передвигается, поэтому с собачкой ежедневно ходит гулять сосед. Именно он и заметил, что с собакой что-то не так: в один день пса вырвало по дороге домой. Рвота не прекращалась всю ночь.

Ricco Heiki Valner

У хозяйки не было денег, чтобы обратиться в ветклинику, да и у соседа не было достаточно лишних денег, чтобы покрыть счет за лечение Рикко. В PetCity оказалось, что пенсия хозяйки собаки слишком маленькая, чтобы заплатить в рассрочку. Тогда сосед решил обратиться к Loomapäästegrupp.

Группа спасения животных опубликовала призыв и вскоре неравнодушные люди собрали необходимую на лечение собаки сумму. Основатель Loomapäästegrupp Хейки Валнер говорит, что обычно люде не хотят жертвовать на лечение животных, у которых есть хозяева, но тут нужная сумма накопилась очень быстро, так как было ясно — Рикко нужна незамедлительная помощь.

Ricco ja Simo teel kliinikusse Heiki Valner

Юлагодаря пожертвованиям от неравнодушных людей Рикко попал в ветеринарную клиннику Сыле. Там у собаки обнаружили сильное раздражение желудочно-кошечного тракта, которое могло произойти, например, если собака съела яд.

Ricco kliinikus Heiki Valner

К счастью, Рикоо удалось вовремя помочь и теперь он идет на поправку. В качестве рождественског оподарка он получил от клиники пакет еды и лекарство от глистов.

Рикко, его хозяйка и сосед искренне благодарны всем, кто пришел на помощь в критической ситуации и помог спасти единственного друга одинокой старушки.