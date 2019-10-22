ФОТО и ВИДЕО: Мужчина выращивал в ласнамяэской квартире коноплю. Благодаря бдительным гражданам его задержали

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро сказал, что в последнее время люди все чаще сообщают полиции о возможных преступлениях такого рода.

"Полицейские, расследующие наркопреступления, постоянно собирают информацию о возможных уличных дилерах и крупных распространителях наркотиков и проверяют информацию, поступающую от населения. Данный случай — очень хороший пример того, как важна полученная от населения помощь", — сказал Пикаро.

В ходе обыска было изъято более 200 растений конопли и палатки, предназначенные для выращивания этих растений.

Окружной прокурор Райго Аас сказал, что он ходатайствовал в суде о взятии подозреваемого под стражу.

"В случае выращивания конопли в таком количестве не верится, что это делалось только для личного пользования. Обстоятельства, то есть количество растений, условия, созданные для выращивания, и то, что у подозреваемого отсутствовал легальный доход, указывают на вероятность, что подозреваемый зарабатывал продажей наркотиков, и поэтому прокуратура ходатайствовала о взятии его под стражу", — пояснил прокурор Аас.

В прошлую среду, 16 октября, мужчина был взят с разрешения суда под стражу. Ведется уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса о незаконном выращивании конопли.