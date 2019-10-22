22.10.2019, 09:09

ФОТО и ВИДЕО: Мужчина выращивал в ласнамяэской квартире коноплю. Благодаря бдительным гражданам его задержали

 (43)
rus.delfi.ee
EST 11

Полицейские Пыхьяской префектуры задержали в Таллинне на прошлой неделе 37-летнего мужчину, которого есть основание подозревать в том, что он выращивал в квартире в Ласнамяэ коноплю в большом количестве. Полиция получила информацию о возможном наркопреступлении от нескольких внимательных жителей Таллинна

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро сказал, что в последнее время люди все чаще сообщают полиции о возможных преступлениях такого рода.

"Полицейские, расследующие наркопреступления, постоянно собирают информацию о возможных уличных дилерах и крупных распространителях наркотиков и проверяют информацию, поступающую от населения. Данный случай — очень хороший пример того, как важна полученная от населения помощь", — сказал Пикаро.

В ходе обыска было изъято более 200 растений конопли и палатки, предназначенные для выращивания этих растений.

Окружной прокурор Райго Аас сказал, что он ходатайствовал в суде о взятии подозреваемого под стражу.

"В случае выращивания конопли в таком количестве не верится, что это делалось только для личного пользования. Обстоятельства, то есть количество растений, условия, созданные для выращивания, и то, что у подозреваемого отсутствовал легальный доход, указывают на вероятность, что подозреваемый зарабатывал продажей наркотиков, и поэтому прокуратура ходатайствовала о взятии его под стражу", — пояснил прокурор Аас.

В прошлую среду, 16 октября, мужчина был взят с разрешения суда под стражу. Ведется уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса о незаконном выращивании конопли.

Райт Пикаро добавил, что марихуану зачастую распространяют среди молодежи. "Мы должны добиться того, чтобы наркотики не были легко доступны. Поэтому очень положительно, что люди сообщают нам о своих наблюдениях, этим помогая преградить доступ наркотиков на улицы и тем самым защитить молодежь от наркотиков”, — сказал Пикаро.

Полиция просит людей, имеющих подозрение о возможном распространении наркотических средств, сообщать об этом. В Таллинне и Харьюмаа это можно сделать, позвонив на номер 612 4465 или отправить э-письмо по адресу pohja.vihje@politsei.ee. Другие контакты есть на сайте https://www.politsei.ee/et/vihje-saatmine.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: