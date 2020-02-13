ФОТО и ВИДЕО | ”Деньги любят тишину. Особенно в России”. Простая девушка из Ласнамяэ стала в РФ успешной бизнес-леди и зарабатывает миллионы

Ксения Костина (35), некогда активная представительница "молодых центристов", ”подняла” на интернет-бизнесе в России миллионы и вышла замуж за высокопоставленного чиновника. Недавно семья в поисках покоя переехала в Пирита, пишет Eesti Ekspress.
Сверкающая улыбка. Стильная внешность. Дорогие аксессуары. Porsche возле двери.
Бизнес-леди Ксения Костина родом из Ласнамяэ. В кафе она заказывает крепкий черный чай и кладет на стол iPhone с большим экраном. 15 лет назад она состояла в Центристской партии и входила в так называемую свиту Сависаара. Однако ни министром, ни вице-мэром, ни советником не стала.
Сейчас она рада, что все произошло именно так. За семь лет в России она построила мощную интернет-империю под названием Leadgid, клиентами которой являются российские банки и фирмы, предоставляющие кредитные услуги.
Поскольку Ксения постоянно находится в деловых поездках по миру, договориться с ней об интервью непросто.
Ее ”история Золушки” началась в Таллинне. Детство Ксении прошло в Ласнамяэ, училась она в Ласнамяэской гимназии. Как она сама говорит, особого материального достатка в семье не было. Мама в советское время работала инженером, позже — продавцом в магазине. Отец был моряком и месяцами отсутствовал дома. Родители постоянно твердили девочке, что нужно учить языки, ”чтобы не стать уборщицей”. ”И я выучила — эстонский, английский и немецкий”, — рассказывает Ксения.
Однажды, на рубеже столетий, на информационной ярмарке для молодежи Teevit Ксения оказалась у бокса Центристской партии. ”Я не мечтала о политике, но меня уговорили. Сказали, что у них весело, что они устраивают различные мероприятия и вообще активно проводят время. Активистами в то время были Тармо Лаузинг, Хенри Касело, Ольга Иванова, Танель Кийк. Мне, русской девочке, открылась возможность познакомиться с людьми, с которыми я никогда бы не познакомилась, и побывать в местах, в которых я никогда не побывала бы”, — говорит женщина.
Когда центристы пришли в Таллинне к власти, Ксения стала членом городского собрания, однако постепенно политика перестала ее интересовать.
Когда Ксения в 2008 году покинула горсобрание, Сависаар обиделся. Окончательно с партией она покончила на прошлой неделе, когда вышла из нее.
Сейчас Ксения замужем за бывшим муниципальным политиком Терентием Мещеряковым (45). У них подрастает трое детей: Марфа (9), Прасковья (6) и Тимофей (3).
Все началось с того, что в мае 2008 года Терентий приехал в Таллинн в составе российской делегации на празднование Дня города. Во время концерта на Ратушной площади Ксения случайно оказалась возле гостя из Петербурга и помогла ему с переводом представления, которое шло на эстонском языке. ”Так все закрутилось. Мы несколько раз встретились, и уже в августе он сделал мне предложение”, — смеется женщина. Официальный брак был заключен в 2010 году.
В 2008 году Ксения переехала в Санкт-Петербург, где стала работать заместителем генерального директора агентства городской экономики. Первые несколько месяцев масштабы города и пробки вгоняли ее в уныние. ”Я не понимала, как можно ехать на работу час, а в пятницу возвращаться домой по два часа, если на самом деле тут минут 15 езды. Я просто плакала”, — вспоминает Ксения.
”Удручало и то, что, имея почти такой же доход, что и в Таллинне, в Питере я могла позволить себе намного меньше. В Таллинне, имея среднюю зарплату, я могла ходить в хорошие кафе, а в Петербурге, чтобы есть в нормальных ресторанах, ты должен зарабатывать в пять раз больше среднего. Много нищеты. Но много и людей, которым некуда девать деньги”.
Тогда Ксения решила открыть собственное рекламное агентство. Дела шли неплохо, но существенных денег дело не приносило. Ксения поняла, что ее бизнесу необходимо новое дыхание. Они прошла обучение в Швеции и вернулась с осознанием того, чем хочет заняться — партнерским маркетингом.
Так женщина стала сотрудничать с владельцем эстонской платформы Altex Marketing Робином Гурни и поставлять ему новых клиентов из России. Доходы делились поровну, хотя, по словам Ксении, большую часть работы выполняла она. Таким образом в 2012 году Ксения основала собственную платформу, которая учитывает специфику российского рынка и является русскоязычной.
Начало было трудным, но в определенный момент Ксении удалось переманить к себе хороших работников и приобрести обширную базу клиентов. Тон стали задавать клиенты финансового сектора, и далее Ксения сосредоточилась на этой сфере. Дела пошли в гору.
Но в связи со вторым декретом Ксения передала бразды правления менеджеру, который в результате не справился. Кроме того, Россию накрыл банковский кризис, и в итоге Leadgid лишилась множества клиентов. Те, кто остались, стали жаловаться на качество услуги. ”Если еще в сентябре у нас все было отлично, то уже в январе денег на счету практически не было. Только долг. Я даже подумывала продать фирму вместе с долгами какому-нибудь бездомному и забыть обо всем”, — говорит Ксения. Но муж уговорил не сдаваться.
”Я закрыла офис и всех уволила. 25 человек в Петербурге и Москве. Я плакала, они плакали. Остались только программист и мой брат, который тогда учился в Петербурге в университете и помогал мне”.
Ксения наняла для дочерей няню и взялась за спасение бизнеса. Она обзвонила всех партнеров и попросила продолжить сотрудничество. Постепенно ей удалось восстановить и имидж фирмы, и оборот.
Сейчас платформа Leadgid является посредником примерно для 500 банков и предприятий по предоставлению малых кредитов. Фирма поставляет финансовому сектору около миллиона клиентов в месяц. Leadgid — лидер российского рынка в своей области.
Сколько именно она зарабатывает по ту сторону восточной границы, Ксения не говорит. ”Деньги любят тишину. Особенно в России”, — отмечает она.
В 2014 году Мещерякова пригласили в Москву в качестве организатора чемпионата мира по футболу. Семья уехала из Петербурга и поселилась в трехкомнатной съемной квартире в центре российской столицы.
Несмотря на то, что Москва — еще более благоприятный город для ведения финансового бизнеса, чем Питер, сначала Ксению многие не воспринимали всерьез. ”Когда мне, 27-летней женщине, приходилось жать мужчинам руку, то они удивлялись, краснели и терялись. Некоторые даже отказывались от рукопожатия. Когда я вместе с кем-то из коллег-мужчин приходила на деловую встречу, то вторая сторона сначала начинала общаться с ним, так как думала, что я просто секретарь”.
Ксения говорит, что до сих пор чувствует себя в обществе банкиров маленькой девочкой, у которой недостаточно знаний и опыта, но сейчас к ней уже относятся с уважением.
Несмотря на то, что бизнес Ксении в России отлично налажен и работает, финансовый сектор во многом зависит от правительства. ”Россия может поступить непредсказуемо. Сейчас я зарабатываю хорошо, но что будет, если, например, будет введен запрет на рекламу кредитов в интернете?” — рассуждает она.
Так, чтобы снизить риски, Ксения и Терентий занялись еще и товарным бизнесом.
Поскольку за пределами Москвы покупательская способность у людей маленькая и курьерские услуги дороги, было решено сосредоточиться на продаже качественных товаров на европейском рынке. Таким образом, в 2017 году в Эстонии появилась фирма Neo Elementum, занимающаяся интернет-продажей биодобавок и товаров красоты. Сейчас фирма производит более 20 наименований товара, которые посредством собственной платформы Webvõrk продаются в Германии, Австралии, Испании и Италии. Сначала супруги хотели, чтобы производство и упаковка осуществлялись в Эстонии, но не нашли здесь подходящих партнеров. В прошлом году оборот фирмы составил почти 10 млн евро.
Ксения говорит, что ее любимым продуктом являются витамины для волос, но хит продаж (особенно в Италии) — это биодобавки для потенции. ”У нас в Петербурге молодой коллектив, но, когда мы привезли в офис 50 образцов, они закончились за неделю”, — смеется она.
Недавно семья Ксении переехала в Эстонию. Они всегда хотели жить в собственном доме. Где-то, где свежий воздух и можно кататься на велосипеде. В российских мегаполисах это невозможно. ”Всегда, когда мы возвращались после лета с дачи, дети были подавлены. В Петербурге и Москве, даже если ты живешь в хорошем районе, то вынужден час добираться до школы”.
О том, чтобы отдать детей в школу в Москве, не было и речи. Ксения говорит, что государственные школы полны мигрантов, которые даже не говорят по-русски, а в частных школах слишком много ”золотой молодежи” в плохом смысле этого слова. ”Гонки на дорогих отцовских машинах, аварии, наркотики и прочие забавы для элиты. Я не хочу, чтобы мои дети оказались в обществе, где самое главное — иметь платья Gucci и самый новый iPhone”.
”В Петербурге система образования сильная, но она не отвечает требованиям современного бизнес-мира. Родители учеников первых классов до ночи делают с детьми уроки, потому что этого требует учитель”.
Кроме того, ведя бизнес в Европе, выгоднее жить здесь же, поэтому выбор пал на Эстонию. Так Ксения и Терентий приобрели за 280 000 евро недостроенный дом в Пирита и два месяца назад переехали.
Их дочери учатся в Таллиннской международной школе и занимаются музыкой. Стрессов в жизни стало меньше. Терентий имеет эстонский вид на жительство и является э-резидентом.
Что Ксению удивляет в Таллинне, так это медлительность: ”Я была очень удивлена, когда в стоматологической клинике ближайший номерок к ортодонту для ребенка оказался на сентябрь 2021 года. Когда мы строили дом, то и строителей приходилось постоянно подгонять”.
Не хватает в Таллинне и магазинов, ресторанов и развлечений. ”Большую часть одежды заказываю в интернете. В магазины езжу в Москву, Париж или Милан. С ресторанам тут тоже дела плохи: идти некуда. Когда мы жили на съемной квартире, то ходили в Tuljak и NOA. Но если у меня есть выбор: идти в ресторан или остаться дома, то я выберу последнее. Потому что ничего эксклюзивного в Таллинне не найдешь. Да, во многих небольших кафе еда вкусная, но мясо краба и трюфели вам не предложат. За этим надо ехать в Москву”.
”Театров и концертов тут тоже мало. Но мне и не надо. Зато хорошо, что дорога на работу занимает немного времени. Я возвращаюсь домой намного раньше и могу провести время с детьми. Дети счастливы и спокойны. Никакого стресса”, — говорит Ксения.
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