ФОТО и ВИДЕО | ”Деньги любят тишину. Особенно в России”. Простая девушка из Ласнамяэ стала в РФ успешной бизнес-леди и зарабатывает миллионы

Однажды, на рубеже столетий, на информационной ярмарке для молодежи Teevit Ксения оказалась у бокса Центристской партии. ”Я не мечтала о политике, но меня уговорили. Сказали, что у них весело, что они устраивают различные мероприятия и вообще активно проводят время. Активистами в то время были Тармо Лаузинг, Хенри Касело, Ольга Иванова, Танель Кийк. Мне, русской девочке, открылась возможность познакомиться с людьми, с которыми я никогда бы не познакомилась, и побывать в местах, в которых я никогда не побывала бы”, — говорит женщина.

Когда центристы пришли в Таллинне к власти, Ксения стала членом городского собрания, однако постепенно политика перестала ее интересовать.

Когда Ксения в 2008 году покинула горсобрание, Сависаар обиделся. Окончательно с партией она покончила на прошлой неделе, когда вышла из нее.

Сейчас Ксения замужем за бывшим муниципальным политиком Терентием Мещеряковым (45). У них подрастает трое детей: Марфа (9), Прасковья (6) и Тимофей (3).

Все началось с того, что в мае 2008 года Терентий приехал в Таллинн в составе российской делегации на празднование Дня города. Во время концерта на Ратушной площади Ксения случайно оказалась возле гостя из Петербурга и помогла ему с переводом представления, которое шло на эстонском языке. ”Так все закрутилось. Мы несколько раз встретились, и уже в августе он сделал мне предложение”, — смеется женщина. Официальный брак был заключен в 2010 году.

KOOS ÄRIS JA ELUS: Ksenia ja tema endisest Peterburi tipp-poliitikust abikaasa Terenti. Koos nii armastuses kui ka ettevõtluses. Foto: Marka Kondrateva/erakogu



В 2008 году Ксения переехала в Санкт-Петербург, где стала работать заместителем генерального директора агентства городской экономики. Первые несколько месяцев масштабы города и пробки вгоняли ее в уныние. ”Я не понимала, как можно ехать на работу час, а в пятницу возвращаться домой по два часа, если на самом деле тут минут 15 езды. Я просто плакала”, — вспоминает Ксения.

”Удручало и то, что, имея почти такой же доход, что и в Таллинне, в Питере я могла позволить себе намного меньше. В Таллинне, имея среднюю зарплату, я могла ходить в хорошие кафе, а в Петербурге, чтобы есть в нормальных ресторанах, ты должен зарабатывать в пять раз больше среднего. Много нищеты. Но много и людей, которым некуда девать деньги”.

Тогда Ксения решила открыть собственное рекламное агентство. Дела шли неплохо, но существенных денег дело не приносило. Ксения поняла, что ее бизнесу необходимо новое дыхание. Они прошла обучение в Швеции и вернулась с осознанием того, чем хочет заняться — партнерским маркетингом.