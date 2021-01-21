21.01.2021, 16:52

ФОТО и ВИДЕО читателя: на мосту Смуули в Ласнамяэ большая пробка из-за аварии


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ФОТО и ВИДЕО читателя: на мосту Смуули в Ласнамяэ большая пробка из-за аварии
Фото читателя

Читатель RusDelfi сообщает, что в Ласнамяэ на мосту Смуули большая пробка. По его словам, произошло ДТП.

Смотрите видео!


Полиция предупреждает, что из-за мокрого дождь дороги очень скользкие. Если перенести поездку невозможно, следует учитывать, что в нынешних погодных и дорожных условиях тормозной путь в три-четыре раза длиннее по сравнению с летними условиями. Поэтому нужно выбирать соответствующий стиль вождения и держать более солидную дистанцию.

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