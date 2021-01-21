ФОТО И ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | Из-за ДТП В Ласнамяэ большая пробка: водители трех автомобилей не могли договориться

Полиция пояснила, что недалеко от дома по адресу Паэкааре, 48, произошло столкновение трех автомобилей. Никто не пострадал, но водители не могут прийти к соглашению о том, что стал причиной ДТП.

Если произошло ДТП, в котором все обошлось материальным ущербом, полицию на место вызывать не требуется, можно самостоятельно заполнить все необходимые бумаги и связаться со страховой компанией.

Полиция просит водителей выбирать стиль езды и скорость автомобиля в соответствии с погодными и дорожными условиями, сохранять дистанцию, избегать резких маневров и показывать сигнал поворота перед совершением маневра.

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