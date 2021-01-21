ФОТО И ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | Из-за ДТП В Ласнамяэ большая пробка: водители трех автомобилей не могли договориться(21)
Читатель RusDelfi сообщил в 16.45, что в Ласнамяэ на мосту Смуули большая пробка. По его словам, произошло ДТП.
Читатель RusDelfi сообщил в 16.45, что в Ласнамяэ на мосту Смуули большая пробка. По его словам, произошло ДТП.
Полиция пояснила, что недалеко от дома по адресу Паэкааре, 48, произошло столкновение трех автомобилей. Никто не пострадал, но водители не могут прийти к соглашению о том, что стал причиной ДТП.
Если произошло ДТП, в котором все обошлось материальным ущербом, полицию на место вызывать не требуется, можно самостоятельно заполнить все необходимые бумаги и связаться со страховой компанией.
Полиция просит водителей выбирать стиль езды и скорость автомобиля в соответствии с погодными и дорожными условиями, сохранять дистанцию, избегать резких маневров и показывать сигнал поворота перед совершением маневра.
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