ФОТО | Дни Ласнамяэ открылись представлением поющих фонтанов

”Сегодня официально стартовали Дни Ласнамяэ — впереди насыщенная неделя с концертами, экскурсиями и другими мероприятиями, приуроченными празднованию дня рождения района. Представление фонтанов на озере Паэ в эти выходные — это уникальное зрелище, которое в таком масштабе в Эстонии проходит впервые. Мы надеемся, что предстоящие Дни Ласнамяэ подарят прекрасную возможность для жителей Ласнамяэ и других жителей Таллинна открыть для себя Ласнамяэ. Программа включает в себя как развлекательные, так и мероприятия, которые знакомят с историей и подчеркивают уникальность района”, — сказал в субботу старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Шоу поющих фонтанов продлится в воскресенье до 23 часов. Почти 40-метровый ряд фонтанов состоит из более чем 60 отдельных струй и более 50 световых элементов. В течение двух вечеров можно послушать и посмотреть на танец воды под музыкальное сопровождение. Чем ближе закат, тем ярче и эффектнее будут шоу. Музыкальная подборка включает известные песни из фильмов, классической музыки, рока и многих других жанров.

Празднование дня рождения крупнейшего района Таллинна или Дней Ласнамяэ проходит с 22 по 30 августа. В программе зеленые инсталляции, концерты, водные шоу и исторические экскурсии. Расписание дней Ласнамяэ можно найти здесь.





Фото: управа Ласнамяэ





Фото: управа Ласнамяэ