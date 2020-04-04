ФОТО читателя Delfi: Люди выстроились в очередь перед почтой в Ласнамяэ. Но дистанцию соблюдают!

Снимок сделан в субботу, 4 апреля, возле ласнамяэского торгового центра Lasnamäe Centrum.

"Очередь на почте без номерков в Lasnamäe Centrum 4.04.20. Расстояние, как и сказали — 2 метра", — радостно сообщил читатель.

Количество зараженных коронавирусом в Эстонии выросло до 1018

Как сообщил сегодня Департамент здоровья, за последние сутки в Эстонии прибавилось 58 больных коронавирусом, один человек умер.

Всего за сутки было проведено 810 тестов, из которых 58 показали положительный результат.

Больше всего новых случаев зафиксировано на Сааремаа (36), в Харьюмаа (9), Ида-Вирумаа (4), Тартумаа (2) и Пярнумаа (2).

Всего в Эстонии был сделан 19 091 тест. 1018 тестов, то есть 5% показали положительный результат.

По состоянию на утро 4 апреля в стационарном лечении из-за коронавируса нуждается 113 человек. 20 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Выписано из больниц 59 человек, умерло 13.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!