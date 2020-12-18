ФОТО | Читатель: На улице Паэ пожарные, скорая, полиция. Что происходит?

RusDelfi передал информацию в Спасательный департамент и полицию. Там ответили, что произошел небольшой пожар в подсобном помещении бассейна из-за отказа оборудования. "Всех детей эвакуировали, никто не пострадал, опасность нового возгорания отсутствует", — ответила пресс-служба Спасательного департамента.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.