18.12.2020, 16:05

ФОТО | Читатель: На улице Паэ пожарные, скорая, полиция. Что происходит?

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Galerii: 4 pilti
Lasnamäe põleng Foto: Lugeja, Delfi

Читатель RusDelfi отправил в редакцию фотографии, которые он сделал в Ласнамяэ возле Паэ, 53.

RusDelfi передал информацию в Спасательный департамент и полицию. Там ответили, что произошел небольшой пожар в подсобном помещении бассейна из-за отказа оборудования. "Всех детей эвакуировали, никто не пострадал, опасность нового возгорания отсутствует", — ответила пресс-служба Спасательного департамента.

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