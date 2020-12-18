ФОТО | Читатель: На улице Паэ пожарные, скорая, полиция. Что происходит?

Читатель RusDelfi отправил в редакцию фотографии, которые он сделал в Ласнамяэ возле Паэ, 53.
RusDelfi передал информацию в Спасательный департамент и полицию. Там ответили, что произошел небольшой пожар в подсобном помещении бассейна из-за отказа оборудования. "Всех детей эвакуировали, никто не пострадал, опасность нового возгорания отсутствует", — ответила пресс-служба Спасательного департамента.
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