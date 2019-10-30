Финансовую поддержку управы получили 12 квартирных товариществ Ласнамяэ

В текущем году от квартирных товариществ района Ласнамяэ поступило 22 заявления на участие в проекте «Дворы в порядок», 12 из которых впоследствии были одобрены. «На сегодняшний день десять из 12 квартирных товариществ завершили все запланированные работы и получили наградные таблички от Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства», - сказал старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн.

По его словам, итоги участия в проекте этого года не могут не радовать. «Жители Ласнамяэ заботятся о своих домах, и с каждым годом наблюдается все больше желающих привести в порядок жилые дома и благоустроить прилегающие к ним участки», - отметил Андрес Вяэн. Старейшина добавил, что сотрудничество с активными товариществами также помогает на пути к созданию более комфортной и безопасной среды проживания, так как в рамках проекта можно также получить субсидии на установку видеонаблюдения или уличного освещения.

Комментируя результаты участия в проекте, Вяэн выразил беспокойство по поводу квартирных товариществ, в которых мало квартир или много пожилых людей. «В рамках проекта квартирное товарищество может получить дотацию на благоустройство дворовой территории в размере до 70% от стоимости проекта, но некоторые товарищества испытывают трудности с обеспечением собственной доли участия», - сказал Вяэн.

Наградными табличками были отмечены квартирные товарищества: Асундусе, 9, Маяка, 50, Киллустику, 5, Паэ, 58, Паэ, 66, Махтра, 22, Махтра, 40, Махтра, 42, Ляэнемере, 64 и Катлери, 9.