Фестиваль ЛаснаКино завершит сегодня в огороде Лаагна душевное документальное кино "14 падежей"

В какую школу отдать своего ребенка, если вы говорите на русском, живете в Эстонии, а высшее образование планируете получать в Европе или США? Основа фильма — параллельно развивающиеся семейные истории. Создатели фильма следили за его героями в течение четырех лет. Герои фильма — Ксения и Эмилия, которые в возрасте пяти лет пошли в эстонский сад; ученик седьмого класса Марк, который предпочел эстонскую школу; абитуриент Виталий, который поневоле был вынужден уехать из Эстонии.

”Тема языка обучения давно обсуждается в нашем обществе. В какую школу отдать русского ребенка, если ему дальше предстоит жить, учиться и работать в Эстонии? Не потеряет ли ребенок русские корни, не будет ли он стыдиться своих родителей, примут ли его одноклассники-эстонцы? На показе фильма можно будет услышать личные искренние истории с этими вызовами, которые знакомы многим семьям Ласнамяэ”, — поясняет Полина Ляшева, организатор ЛаснаКино из НКО Ласнаидея.

”Я очень надеюсь, что люди посмотрят этот фильм. Хочу, чтобы в обществе возникло обсуждение этой темы на новом уровне. Чтобы люди нашли общий язык. Язык ­– в общем смысле, а не конкретно русский или эстонский”, — сказала режиссер фильма Марианна Каат.

Фестивалем ”ЛаснаКино” руководит команда инициативных местных жителей НКО Ласнаидея. Цель деятельности организации — проведение в родном районе культурных событий и представление Ласнамяэ как необыкновенного места для вдохновения и творчества. Вечера бесплатных кинопоказов направлены как на местных жителей, так и на гостей района. В течение этих дней событие даст возможность насладиться кинолентами на открытом воздухе и создаст площадку для обсуждения.

Хотя на местах для кино будут сидячие места, организаторы просят при возможности взять свой стул, табурет или нечто подобное. Для большего удобства рекомендуется прихватить также плед и одеться по погоде. В случае дождливой погоды стоит брать плащи и накидки, но не зонтики, чтобы не мешать другим зрителям смотреть на экран.

ЛаснаКино — бесплатное мероприятие, но организаторы просят пройти маленький сheck-in и заполнить маленькую анкету. Тогда будет легче учитывать количество зрителей и их ожидания.