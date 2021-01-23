"Это не больно и не страшно!" В центре культуры "Линдакиви" пройдет День донора

По словам Аве Леллеп, заведующей Центром крови PERH, вклад каждого донора чрезвычайно важен в это время ограничений. ”Жизнь пациентов в больницах по всей Эстонии зависит от вклада доноров — донорская кровь нужна онкологическим больным, матерям и младенцам, а также пациентам, перенесшим серьезные операции, а также пациентам с анемией, тяжелыми травмами и многими другими заболеваниями”, — пояснила Аве Леллеп.

”Пандемия — это не повод перестать сдавать кровь и быть донором. Именно в это непростое время Центр крови нуждается в постоянном пополнении донорской крови всех групп. В январе в центре культуры ”Линдакиви” мы вновь ждем всех крепких и здоровых жителей Ласнамяэ, чтобы стать донором крови для тех, кто в ней жизненно нуждается. Вся процедура занимает не более 15 минут, это не больно и совсем не страшно”, — сказал Владимир Свет, старейшина района Ласнамяэ.

Центр крови напоминает людям, что существуют определенные ограничения для доноров из-за распространения коронавируса. Основное требование — у донора не было контакта с носителями COVID-19 и находящимися на карантине людьми. Если человек путешествовал или находился в контакте с зараженным, перед посещением пункта сдачи крови необходимо в течение двух недель наблюдать за своим здоровьем. Сдача крови разрешена, если в течение 14 дней у донора не проявились никакие симптомы COVID-19. Также, если человек переболел коронавирусом и поправился, то стать донором крови можно через 14 дней после получения отрицательного результата теста RNA или через 28 дней после исчезновения симптомов заболевания. Если после сдачи крови появляются признаки заболевания, необходимо немедленно уведомить об этом Центр крови.

Донором может стать совершеннолетний человек моложе 60 лет, который здоров, отдохнул и поел. Его вес не должен быть меньше 50 килограммов. У него должно быть гражданство Эстонии, или он должен жить на основании вида на жительства в Эстонии не меньше последних трех месяцев. Тем, кто неважно себя чувствует или сомневается в своем здоровье, мы настоятельно рекомендуем отложить сдачу крови на другой раз.