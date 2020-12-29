Еще три дня от жителей Ласнамяэ ждут фотографий на рождественский конкурс
До конца года жители Ласнамяэ могут присылать на конкурс ”Самое красивое рождественское окно” фотографии своих украшенных к зимним праздникам окон и балконов.
До конца года жители Ласнамяэ могут присылать на конкурс ”Самое красивое рождественское окно” фотографии своих украшенных к зимним праздникам окон и балконов.
”Недавно выпавший снег, а также праздничное световое оформление улиц и домов все больше способствуют созданию праздничной атмосферы. Радует, что в этот непростой период люди не теряют вдохновения и нарядно украшают свои квартиры и дома. За пару недель зимнего конкурса мы получили от жителей района фотографий с интересными и яркими оформлениями окон и балконов. Напоминаем, что еще три дня можно присылать фотографии на участие в конкурсе, чтобы претендовать на звание самого красиво украшенного к зимним праздникам окна Ласнамяэ”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Принять участие в конкурсе можно до 31 декабря, отправив сделанную с улицы фотографию оформленного окна квартиры или целого дома в Ласнамяэ на электронную почту lasnamae@tallinnlv.ee с пометкой ”конкурс” и указав адрес дома. Отправлять заявки могут как сами жители украшенных квартир, так и, в случае целого ряда окон многоквартирного дома — председатели квартирных товариществ. От каждого участника принимается одна дигитальная фотография в хорошем качестве. Дополнительную информацию можно получить по телефону 645 7739.
Путем народного голосования, которое пройдет в Facebook, среди всех фотографий участников будут выбраны три наиболее красиво оформленных окна, расположенных на любом этаже жилого дома. Открытое голосование пройдет уже в новом году, с 4 по 13 января 2021. Победители будут объявлены 15 января.
Конкурсанты, занявшие три первых места, получат памятные призы от управы Ласнамяэ.
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