Эксперт: сегрегация в Таллинне ускоряется и может обернуться катастрофой

Если будет продолжаться в том же духе, то это приведет к расколу населения Таллинна и окажет разрушительное влияние на экономику уже через пару десятков лет.

”Более обеспеченное и менее обеспеченное население селится в разных районах и все больше и быстрее дистанцируется друг от друга, — пояснил Андро Мянд, вице-президент Союза архитекторов Эстонии. — В Таллинне сегрегация носит и этнический характер”.

Он считает, что конфронтации вследствие сегрегации через пару десятков лет обойдутся обществу очень дорого и разрушающе скажутся на экономике и целостности населения: снизится конкурентоспособность города, возникнут новые социальные проблемы, возрастут преступность и культурная отчужденность.

Высокие цены на недвижимость в центре города при этом работают катализатором городского расползания, что также увеличивает нагрузку на общество, исходящую из ошибок пространственного планирования.

Один из факторов сегрегации — углубляющееся экономическое неравенство и царящий на таллиннском рынке недвижимости бум нового строительства.