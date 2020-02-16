Эксперт: сегрегация в Таллинне ускоряется и может обернуться катастрофой

Как выяснилось из европейского исследования ”Социально-экономическая сегрегация в столицах Европы. Восток встречает Запад”, процессы сегрегации в Таллинне, по сравнению с остальными столицами Европы, протекают быстрее всего, пишет "МК-Эстония".
Если будет продолжаться в том же духе, то это приведет к расколу населения Таллинна и окажет разрушительное влияние на экономику уже через пару десятков лет.
”Более обеспеченное и менее обеспеченное население селится в разных районах и все больше и быстрее дистанцируется друг от друга, — пояснил Андро Мянд, вице-президент Союза архитекторов Эстонии. — В Таллинне сегрегация носит и этнический характер”.
Он считает, что конфронтации вследствие сегрегации через пару десятков лет обойдутся обществу очень дорого и разрушающе скажутся на экономике и целостности населения: снизится конкурентоспособность города, возникнут новые социальные проблемы, возрастут преступность и культурная отчужденность.
Высокие цены на недвижимость в центре города при этом работают катализатором городского расползания, что также увеличивает нагрузку на общество, исходящую из ошибок пространственного планирования.
Один из факторов сегрегации — углубляющееся экономическое неравенство и царящий на таллиннском рынке недвижимости бум нового строительства.
”Людям с небольшим достатком все сложнее выходить на рынок недвижимости, и они концентрируются в районах с более низкими ценами и старым жилым фондом. Прежде всего, это Ласнамяэ и Вяйке-Ыйсмяэ, — пояснил Мянд. — Социальные дома, сооружаемые городом и предназначенные для людей, нуждающихся в социальной поддержке, концентрируются в тех же районах, что в свою очередь усугубляет социально-экономическую замкнутость”.
Он считает, что было бы эффективным не концентрировать нуждающихся в социальной помощи людей на одной территории, как сегодня, увы, происходит в связи со строительством социальных домов преимущественно в Ласнамяэ. А можно было бы перенять опыт Хельсинки, где город оперирует муниципальными съемными квартирами, рассредоточенными по всему Хельсинки и по совершенно обычным домам, что позволяет избегать возникновения замкнутых групп жителей с низким доходом.
”И если мы ничего не предпримем, то через 20–30 лет Таллинн окажется в такой же ситуации, как сегодня Париж или другие крупные европейские города, страдающие от сегрегации. Хорошая новость заключается в том, что у нас еще есть время предотвратить самое худшее и внедрить в Таллинне лучшие европейские практики вместо повторения чужих ошибок. При более продуманном планировании жизненной среды можно бороться с социальными проблемами, и у Таллинна для этого есть все предпосылки”, — сказал он.
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