06.12.2019, 17:36
Эдуард Томан дал в Ласнамяэ не совсем обычный концерт
Сегодня, 6 декабря в культурном центре «Линдакиви» прошло традиционное чествование юбиляров района Ласнамяэ.
Сегодня, 6 декабря в культурном центре «Линдакиви» прошло традиционное чествование юбиляров района Ласнамяэ.
В подарок от управы юбиляры получили прекрасный концерт Эдуарда Томана, а также небольшой подарок и календарь.
Именинников поздравил старейшина района Андрес Вяэн.
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