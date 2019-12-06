06.12.2019, 17:36

Эдуард Томан дал в Ласнамяэ не совсем обычный концерт


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Эдуард Томан дал в Ласнамяэ не совсем обычный концерт
Lasnamäe linnaosavalitsus

Сегодня, 6 декабря в культурном центре «Линдакиви» прошло традиционное чествование юбиляров района Ласнамяэ.

В подарок от управы юбиляры получили прекрасный концерт Эдуарда Томана, а также небольшой подарок и календарь.

Именинников поздравил старейшина района Андрес Вяэн.

Lasnamäe linnaosavalitsus


Lasnamäe linnaosavalitsus
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