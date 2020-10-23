Доверчивый житель Ласнамяэ лишился 2000 евро

21 октября было начато делопроизводство по факту того, что 20 октября позвонили живущему в Ласнамяэ 56-летнему мужчине — как утверждалось, из Swedbank.
По словам звонившего, с аккаунта мужчины в интернет-банке без его ведома была совершена сделка.
Потерпевшего попросили сообщить свой личный код и затем подтвердить ПИН-код в телефоне. Позднее потерпевший обнаружил, что с его счета было сделано несколько переводов на общую сумму 2236,50 евро.
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