23.10.2020, 16:36

Доверчивый житель Ласнамяэ лишился 2000 евро

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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.Foto: Kretel Kuusk

21 октября было начато делопроизводство по факту того, что 20 октября позвонили живущему в Ласнамяэ 56-летнему мужчине — как утверждалось, из Swedbank.

По словам звонившего, с аккаунта мужчины в интернет-банке без его ведома была совершена сделка.

Потерпевшего попросили сообщить свой личный код и затем подтвердить ПИН-код в телефоне. Позднее потерпевший обнаружил, что с его счета было сделано несколько переводов на общую сумму 2236,50 евро.

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