До конца года порядок на променаде Паэ будет поддерживать охранная фирма

”С июля на променаде Паэ помогает обеспечивать порядок охранная фирма. Её сотрудники регулярно напоминали любителям спиртного о запрете на распитие алкоголя на улице и регулярно пресекали эти и другие нарушения общественного порядка как собственными силами, так и с помощью полиции. Последние три месяца показали, что совместно с Ида-Харьюским отделением полиции и коллегами из муниципальной полиции мы смогли взять под контроль ситуацию на променаде,” — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Выбранная по результатам конкурса охранная фирма активно сотрудничает с полицией и местным сообществом, а предоставляемая фирмой отчетность в совокупности с отзывами местных жителей свидетельствуют о значительном уменьшении количества беспорядков. Обратную связь местных жителей учитывают и при определении условий работы охранной фирмы.

”Наша цель в том, чтобы сделать променад Паэ местом, где комфортно себя чувствуют те горожане, которые не нарушают общественный порядок. Привлечение охранной фирмы — лишь один из шагов на этом пути. Я уверен, что вместе с различными учреждениями и активными жителями района Паэ сможем сделать это место действительно безопасным и превлекательным”, — отметил Владимир Свет.

Договор с охранной фирмой Patriot Security OÜ истекает 23 октября. В ходе нового тендера будет найдена охранная фирма, которая будет обслуживать променад Паэ до конца 2020 года.