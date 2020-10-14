До конца года порядок на променаде Паэ будет поддерживать охранная фирма

Управа Ласнамяэ последовательно продолжает наводить и поддерживать порядок на прогулочной зоне рынка Паэ. Охранная фирма продолжит работу на территории бывшего рынка по крайней мере до конца года.
”С июля на променаде Паэ помогает обеспечивать порядок охранная фирма. Её сотрудники регулярно напоминали любителям спиртного о запрете на распитие алкоголя на улице и регулярно пресекали эти и другие нарушения общественного порядка как собственными силами, так и с помощью полиции. Последние три месяца показали, что совместно с Ида-Харьюским отделением полиции и коллегами из муниципальной полиции мы смогли взять под контроль ситуацию на променаде,” — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Выбранная по результатам конкурса охранная фирма активно сотрудничает с полицией и местным сообществом, а предоставляемая фирмой отчетность в совокупности с отзывами местных жителей свидетельствуют о значительном уменьшении количества беспорядков. Обратную связь местных жителей учитывают и при определении условий работы охранной фирмы.
”Наша цель в том, чтобы сделать променад Паэ местом, где комфортно себя чувствуют те горожане, которые не нарушают общественный порядок. Привлечение охранной фирмы — лишь один из шагов на этом пути. Я уверен, что вместе с различными учреждениями и активными жителями района Паэ сможем сделать это место действительно безопасным и превлекательным”, — отметил Владимир Свет.
Договор с охранной фирмой Patriot Security OÜ истекает 23 октября. В ходе нового тендера будет найдена охранная фирма, которая будет обслуживать променад Паэ до конца 2020 года.
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