Дни Ласнамяэ завершит концерт Элины Нечаевой и Ночь огней на озере Паэ

”В том же месте, где Дни Ласнамяэ открыло запоминающееся шоу поющих фонтанов, в последний воскресный вечер лета состоится финальный аккорд празднования дня рождения района. Всех гостей парка Паэ ожидает необычный по атмосфере концерт на свежем воздухе при участии известных эстонских артистов. А пока приглашаем посетить серию увлекательных и познавательных мероприятий, которые до конца недели будут проходить в разных частях Ласнамяэ, создавая ощущение праздника и знакомя с историей района”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

На один вечер полуостров озера Паэ впервые превратится в летнюю сцену. Зрители смогут расположиться вдоль берега, откуда можно будет наблюдать за музыкальным представлением.

Программа начнется в 19:30 известными песнями ансамбля Jäääär и музыканта Станислава Булганина. На закате ночное небо раскрасят лучи световых инсталляций, а на площадках парка зажгутся разноцветные огни костров.

В 21:00 на сцену выйдут главные исполнители вечера — блестящая оперная певица и участница песенного конкурса ”Евровидение-2018” Элина Нечаева и тенор Андрей Богач, чьи золотые голоса в сопровождении струнного квартета предложат зрителям красочное музыкальное представление, наполненное знаменитыми оперными хитами и известными песнями о любви.

C полным перечнем мероприятий, которые проходят в рамках Дней Ласнамяэ с 22 по 30 августа можно ознакомиться здесь.

Мероприятия Дней Ласнамяэ для всех бесплатные.